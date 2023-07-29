Росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію на захоплених територіях

Окупанти продовжують примусову паспортизацію на захоплених територіях, і зобов'язали роботодавців подавати списки працівників без громадянства РФ, повідомляє Генштаб збройних сил України в суботу вранці.

"Так, з метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, та примушення їх до отримання громадянства рф, окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "міністерства державної безпеки днр" списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024 року", - йдеться у зведенні Генштабу.

Наголошується, що окупанти використовують й інші способи для прискорення масової паспортизації на захоплених територіях.

Наприклад, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи із заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду в 50 тис. російських рублів.