Події

07:09 29.07.2023

Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

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Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

За минулу добу російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М", повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

"Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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