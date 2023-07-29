Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

За минулу добу російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М", повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

"Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.