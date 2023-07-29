Події

07:06 29.07.2023

На фронті відбулося 27 бойових зіткнень, ЗС України закріплюються на мелітопольському та бердянському напрямках

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На фронті відбулося 27 бойових зіткнень, ЗС України закріплюються на мелітопольському та бердянському напрямках

Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні, опублікованому на фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів неподалік Галаганівки та Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Відрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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