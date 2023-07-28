Події

23:57 28.07.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

1 хв читати
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн


Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень липня впав до $349,3 млн з $594,7 млн у третій та $400,7 млн – на другий.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 24 по 28 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $3,8 млн до $1,1 млн, тоді як продаж - з $594,7 млн до $350,5 млн.
Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 45 коп. - До близько 37,60 грн / $ 1, так дорого останній раз він коштував у першій половині травня.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $190,3 млн, тоді як продав $14 млрд 281,1 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд із $1,93 млрд у травні. Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39,00 млрд.
За чотири тижні липня інтервенції НБУ становили $1,81 млрд, проте лише цього тижня до держбюджету надійшло EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС та $1,5 млрд кредиту Світового банку під гарантії Японії.

Теги: #нбу #україна #інтервенції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:02 29.07.2023
Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

00:08 29.07.2023
Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

23:59 28.07.2023
У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

15:32 28.07.2023
Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

05:35 28.07.2023
Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

04:34 28.07.2023
Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

03:19 28.07.2023
Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

01:44 28.07.2023
Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

01:12 28.07.2023
США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

23:54 27.07.2023
Країна, яка тероризує наших людей, тероризує і спорт – фехтувальниця Ольга Харлан

Країна, яка тероризує наших людей, тероризує і спорт – фехтувальниця Ольга Харлан

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Зеленський анонсував нові міжнародні рішення у сфері оборони

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову у вигляді особистого зобов'язання

ОСТАННЄ

Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС

Ракетний удар по Дніпру попередньо завдано "Іскандерами" – голова ОВА

«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

РОСІЯНИ ВДАРИЛИ ПО БАГАТОПОВЕРХІВЦІ У ДНІПРІ - МВС

Україна має стати арсеналом вільного світу, який спеціалізується на виробництві озброєння

Подробиці про ситуацію в Дніпрі, де було чутно сильний вибух, будуть пізніше

У ДНІПРІ ТА ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА