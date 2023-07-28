Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн



Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень липня впав до $349,3 млн з $594,7 млн у третій та $400,7 млн – на другий.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 24 по 28 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $3,8 млн до $1,1 млн, тоді як продаж - з $594,7 млн до $350,5 млн.

Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 45 коп. - До близько 37,60 грн / $ 1, так дорого останній раз він коштував у першій половині травня.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $190,3 млн, тоді як продав $14 млрд 281,1 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд із $1,93 млрд у травні. Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39,00 млрд.

За чотири тижні липня інтервенції НБУ становили $1,81 млрд, проте лише цього тижня до держбюджету надійшло EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС та $1,5 млрд кредиту Світового банку під гарантії Японії.