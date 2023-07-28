Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

У Дніпрі під обстріл російських військових потрапив багатоповерховий будинок.

Як написав у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, станом на 21.30 за медичною допомогою звернулися троє людей.

"Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє людей. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", - повідомив Клименко.