Події

21:44 28.07.2023

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

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Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

У Дніпрі під обстріл російських військових потрапив багатоповерховий будинок.

Як написав у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, станом на 21.30 за медичною допомогою звернулися троє людей.

"Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє людей. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", - повідомив Клименко.

 

Теги: #дніпро #багатоповерхівка #влучення

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