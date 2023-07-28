Події

19:07 28.07.2023

За добу українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу ворога

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За добу українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу авіація сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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