У районі Розівки Запорізької області близько 60 окупантів відмовилися виконувати бойові завдання

У районі Розівки Запорізької області близько 60 військовослужбовців країни-агресора відмовилися виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі в підрозділах російських окупаційних військ збільшилася кількість відмов від участі в бойових діях. Так, у районі населеного пункту Розівка Запорізької області близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовилися виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Зазначається, що "при цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку".