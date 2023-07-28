Протягом доби ворог завдав 10 авіаударів і здійснив 19 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому ввечері в п'ятницю.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 90 населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів у районах Галаганівки та Леонівки Чернігівської області, Іскрисківщини та Волфиного Сумської області, Дружелюбівки Харківської області, Григорівки та Авдіївки Донецької області.