Протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення

Протягом доби між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося 21 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ ворожих військ у районі міста Мар'їнки.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошують у Генштабі.