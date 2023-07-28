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18:21 28.07.2023

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року.

Відповідний указ №454/2023 розміщено на сайті глави української держави.

У документі зазначено, що лауреатами премії стали поетеса Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць"; виконавці гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук - за аудіоальбом "Пісні Української революції"; літературознавець Михайло Назаренко - за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах.

Крім цього, Шевченківську премію присуджено журналісту Віталію Портникову за публіцистичні статті та виступи останніх років, а також режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

У 2023 році розмір премії встановлено в розмірі 429 тис. грн.

Теги: #указ #шевченківська_премія

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