Виробники дронів отримають можливість стати резидентами "Дія.City" - Шмигаль

Кабінет Міністрів України надасть виробникам дронів можливість стати резидентами "Дія.City", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, 28 липня.

"Ми говоримо не лише про компанії-виробники, але також про тих, хто виробляє комплектуючі, про тих, хто навчає управління дронами. "Дія.City" - це унікальний інструмент із відповідними пільгами та преференціями, і тому це дасть нам змогу вивести виробництво дронів на ще одну сходинку вище. Усе це для того, щоб дронів було більше, а ворогів України завдяки їм - менше", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що нині є багато перспективних проєктів, які щодня наближають перемогу України, і нагадав, що уряд уже виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників.