Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 28 липня, призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Раніше Карандєєв обіймав посаду першого заступника міністра культури та інформаційної політики України.

Як повідомлялося, в четвер, 27 липня, Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади глави Мінкультури. "За" проголосував 321 депутат.