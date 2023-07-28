За добу між Силами оборони та противником сталося понад 30 бойових зіткнень

За добу між Силами оборони та російськими окупантами сталося понад 30 зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу сталося понад 30 бойових зіткнень", - йдеться у ранковому зведенні у п'ятницю.

Так, на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Західна, Кислівка та Новоосинове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійські обстріли зазнали н.п. Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки противника в районах на захід і на південь від Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії сили оборони звільнили н.п. Старомайорське Донецької області.

В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню ЗСУ. Завдав авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - підсумували у зведенні.