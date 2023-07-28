Події

07:20 28.07.2023

За добу між Силами оборони та противником сталося понад 30 бойових зіткнень

2 хв читати
За добу між Силами оборони та противником сталося понад 30 бойових зіткнень

За добу між Силами оборони та російськими окупантами сталося понад 30 зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу сталося понад 30 бойових зіткнень", - йдеться у ранковому зведенні у п'ятницю.

Так, на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Західна, Кислівка та Новоосинове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійські обстріли зазнали н.п. Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки противника в районах на захід і на південь від Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка  Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії сили оборони звільнили н.п. Старомайорське Донецької області.

В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню ЗСУ. Завдав авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - підсумували у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 28.07.2023
Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

07:17 28.07.2023
РФ без підготовки кидає на штурм нових мобілізованих

РФ без підготовки кидає на штурм нових мобілізованих

19:16 27.07.2023
Українська авіація завдала за добу шість ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу шість ударів по місцях скупчення окупантів

19:12 27.07.2023
Окупанти завдали по Україні 27 авіаударів і запустили вісім "шахедів", усі збито

Окупанти завдали по Україні 27 авіаударів і запустили вісім "шахедів", усі збито

19:03 27.07.2023
ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

08:02 27.07.2023
Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

07:24 27.07.2023
Українська авіація завдала за минулу добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за минулу добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

07:21 27.07.2023
Окупанти завдали 49 ракетних і 37 авіаударів по Україні за минулу добу

Окупанти завдали 49 ракетних і 37 авіаударів по Україні за минулу добу

07:15 27.07.2023
За добу на фронті відбулося 28 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося 28 бойових зіткнень

07:15 27.07.2023
Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю

ОСТАННЄ

Україні необхідне посилення ППО, оскільки вона може залишитися без портів

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, уточнюються наслідки

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки нічної грози

28 липня: Яке сьогодні свято

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА