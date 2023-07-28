Події

07:17 28.07.2023

РФ без підготовки кидає на штурм нових мобілізованих

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РФ без підготовки кидає на штурм нових мобілізованих

Російське військове командування відправляє на штурм у Луганській області нових мобілізованих військових без попередньої підготовки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують кидати в бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території Росії прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

"Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення", - уточнили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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