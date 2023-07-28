Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Президент України Володимир Зеленський у ході робочого візиту до Одеської області ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медичних установах, де військовослужбовці ЗСУ проходять програми фізичної реабілітації та відновлення.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, в одному із таких закладів в Одесі створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, що вже сьогодні дозволяє українським військовим проходити відновне лікування.

Інший медично-реабілітаційний центр був капітально відремонтований та переоснащений.

У прес-службі президента зазначили, що в цьому закладі проводитиметься комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових та цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану.

"Його фахівці постійно навчаються та займають європейський досвід проведення комплексної медичної реабілітації у стаціонарних умовах", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що президент поспілкувався з медичними працівниками з різних куточків України та від імені всього українського народу привітав їх із професійним святом, повідомила прес-служба глави держави.

"Сьогодні ми у різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових та цивільних. З різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим та цивільному населенню», – сказано у повідомленні.