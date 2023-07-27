Українська авіація завдала за добу шість ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України завдала за добу шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, один – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії протягом доби вразили один пункт управління, один район зосередження особового складу російських окупантів, п'ять ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад паливно-мастильних матеріалів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.