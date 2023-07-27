Окупанти завдали по Україні 27 авіаударів і запустили вісім "шахедів", усі збито

Російські окупанти протягом доби завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети "Калібр" по портовій інфраструктурі Одеської області та вісім ударних дронів типу Shahed.

"У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил усі вісім "шахедів" було знищено", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали за добу 27 авіаційних ударів по території України та здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки", - зазначається у зведенні.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міст Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.

Противник завдав авіаційних ударів, зокрема в районі Ізюмського Харківської області, Білогорівки Луганської області, Старомайорського, Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - зазначили в Генштабі.