ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, водночас на чотирьох напрямках на сході України було відбито всі атаки російських окупантів. Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень.

"На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області... На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше від Кліщіївки... На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки... На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено, розповіли в Генштабі.