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14:25 27.07.2023

Блокування "зернової угоди" дасть можливість Росії заробити додаткові кошти - Зеленський

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Блокування "зернової угоди" дасть можливість Росії заробити додаткові кошти - Зеленський

Блокування Росією "зернової угоди" призведе до зростання цін на російське зерно і дасть їй можливість заробити додаткові кошти, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми з вами говоримо про виживання світу, про голод, про реальний соціальний хаос, який може бути через непостачання агропромислового продукту. А для нього це тиск. Насамперед це кошти", - сказав він в інтерв'ю бразильському виданню Globо News.

"Блокування нашого зерна - це дуже просто. Він реалізує своє. Він іде від конкуренції і збільшується ціна на його товар, тому що він стає "ексклюзивом на крові", я сказав би. Тобто це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право і якій дають можливість сьогодні це право не поважати", - сказав український президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Путін "справді неадекватна на сьогодні людина, зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі кошти на таких блокуваннях, на таких процесах, дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе".

"Доки війна, вони заробляють великі кошти, але він радикально налаштований на знищення людей в Україні", - сказав він.

Зеленський також наголосив на зацікавленості, щоб Бразилія приєдналася до Формули миру. "Бразилія підтримує її на рівні радників. Була вже зустріч у Копенгагені, наразі у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули миру", - сказав він.

Теги: #зернова_ініціатива

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