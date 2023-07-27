Події

12:50 27.07.2023

До 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються в стрій завдяки зусиллям медпрацівників

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До 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються в стрій завдяки зусиллям медпрацівників

Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються в стрій, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"В Україні відзначають День медичних працівників. Від початку війни у 2014-му, а зараз і з повномасштабним вторгненням РФ, наші медичні працівники працюють у надзвичайно виснажливих умовах: на передовій, у бомбосховищах, лікарнях та посеред вулиць під швальним ворожим вогнем. Унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", - написала Маляр у телеграм-каналі.

За інформацією заступниці міністра, майже 80% поранених протягом так званої золотої години отримують належну допомогу наших медпрацівників.

Вона також повідомила, що завдяки професіоналізму українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилася до 1,35%.

"Дякуємо за те, що обрали надвідповідальну місію і гідно її несете! Вдячні за вашу героїчну працю та щоденний ризик власним життям заради збереження життів інших людей", - написала Маляр.

Теги: #медики #допомога #повернення #військові

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