Події

12:15 27.07.2023

На мелітопольському напрямку нацгвардійці у складі Сил оборони мали успіх у наступі, закріплюються на досягнутих рубежах

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На мелітопольському напрямку нацгвардійці у складі Сил оборони України мали тактичний успіх у наступі, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"На мелітопольському напрямку нацгвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони. Мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють розвідку за напрямками подальших дій", - сказав він на брифінгу у Military Media Center.

Він зазначив, що на херсонському напрямку росіяни продовжують вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Уршалович наголосив, що підрозділи Нацгвардії вживають там стабілізаційних заходів та виконують гуманітарне розмінування.

Теги: #нацгвардія #сили_оборони

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