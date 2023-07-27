В Одесі виявлено тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетної атаки 23 липня - мерія

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в ніч на 23 липня збільшилася до двох осіб - виявлено тіло жінки, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні в четвер.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну їх частину було збито. Раніше було відомо про одного загиблого і 21 постраждалого. Серед постраждалих - четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. Унаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 28 пам'яток архітектури.