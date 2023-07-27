Події

11:04 27.07.2023

В Одесі виявлено тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетної атаки 23 липня - мерія

1 хв читати

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в ніч на 23 липня збільшилася до двох осіб - виявлено тіло жінки, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні в четвер.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну їх частину було збито. Раніше було відомо про одного загиблого і 21 постраждалого. Серед постраждалих - четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. Унаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 28 пам'яток архітектури.

Теги: #жертва #удар #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 26.07.2023
Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

20:01 25.07.2023
Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

17:38 24.07.2023
Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

15:53 24.07.2023
Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

14:58 24.07.2023
Екстрені відключення е/е в Одесі скасовано - ДТЕК

Екстрені відключення е/е в Одесі скасовано - ДТЕК

11:32 24.07.2023
В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

22:50 23.07.2023
ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

20:57 23.07.2023
Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

15:53 23.07.2023
Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

14:51 23.07.2023
В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Негода призвела до відключення міждержавних ЛЕП із Молдовою та Польщею - Міненерго

США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Дніпрі

За ніч силами ППО знищено вісім ударних БПЛА

Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, температура суттєво не зміниться

На мелітопольському напрямку нацгвардійці у складі Сил оборони мали успіх у наступі, закріплюються на досягнутих рубежах

Негода призвела до відключення міждержавних ЛЕП із Молдовою та Польщею - Міненерго

США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

Зеленський відвідав медзаклад на Дніпропетровщині та вручив нагороди медпрацівникам

Окупанти почали використовувати модифіковані вертольоти Ка-52 на півдні України - британська розвідка

Стефанчук: У Раді спливає термін подання поправок до законопроєкту про медичний канабіс

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Дніпрі

Зранку окупанти завдали ракетного удару по коксохімічному заводу в Авдіївці

Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА