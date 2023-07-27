Події

08:15 27.07.2023

Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, загинула одна людина

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Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, загинула одна людина

Російські окупанти вкотре вночі атакували крилатими ракетами портову інфраструктуру Одещини, зафіксовано влучання в одну з адміністративних будівель порту, внаслідок чого загинув співробітник, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Влученням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", - написав Братчук у телеграмі у четвер уранці.

Зазначається, що "Калібри" були випущені з підводного ракетоносія в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило їх виявлення.

Як пізніше уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, загиблий унаслідок влучання в адмінбудівлю порту співробітник 1979 року народження, обіймав посаду охоронця.

Кіпер зазначив, що будівлю охорони і два автомобілі було знищено.

 

 

 

 

Теги: #рф #порт #атака #одеська_область

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