Події

08:02 27.07.2023

Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

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Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

Сили оборони ліквідували 590 окупантів, 40 крилатих ракет, 18 артсистем, 9 танків, 11 бронемашин, 3 БПЛА і 18 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 244270 (+590) осіб ліквідовано, танків - 4186 (+9) од, бойових броньованих машин - 8147 (+11) од, артилерійських систем - 4745 (+18) од, РСЗВ - 698 (+0) од, засобів ППО - 457 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3), крилаті ракети - 1347 (+40), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18) од, спеціальна техніка - 708 (+0)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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