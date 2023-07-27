Події

07:24 27.07.2023

Українська авіація завдала за минулу добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

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Українська авіація завдала за минулу добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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