Українська авіація завдала за минулу добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.