Події

07:21 27.07.2023

Окупанти завдали 49 ракетних і 37 авіаударів по Україні за минулу добу

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Окупанти завдали 49 ракетних і 37 авіаударів по Україні за минулу добу

Російські окупанти протягом доби завдали 49 ракетних і 37 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, повідомляється, що сьогодні вночі РФ здійснила чергову атаку ударними іранськими БПЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 117 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог завдав авіаційних ударів у районі Кліщіївки, Красногорівки, Рівнополя, Старомайорського, а також Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П'ятихаток Запорізької області та Антонівки Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #війна #обстріли #зведення

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