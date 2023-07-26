Окупанти обстріляли шість районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби ворожих ударів із артилерії, мінометів та іншої зброї зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні житлові будинки, у Подолах обстріл спровокував пожежу в хвойному лісі. У Козачій Лопані пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач, а у Вільчі - щонайменше 3 приватні житлові будинки.