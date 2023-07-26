Події

08:42 26.07.2023

Окупанти обстріляли шість районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

1 хв читати
Окупанти обстріляли шість районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби ворожих ударів із артилерії, мінометів та іншої зброї зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні житлові будинки, у Подолах обстріл спровокував пожежу в хвойному лісі. У Козачій Лопані пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач, а у Вільчі - щонайменше 3 приватні житлові будинки.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 26.07.2023
Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

01:37 26.07.2023
Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

23:37 25.07.2023
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА

10:14 25.07.2023
Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

08:53 25.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох жінок і підлітка

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох жінок і підлітка

08:34 25.07.2023
Ворог випустив 250 снарядів по Херсонській області, а над Сумською ППО збила один "шахед"

Ворог випустив 250 снарядів по Херсонській області, а над Сумською ППО збила один "шахед"

07:47 25.07.2023
Жертв ворожого обстрілу Костянтинівки вже двоє

Жертв ворожого обстрілу Костянтинівки вже двоє

07:36 25.07.2023
Ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району, є пошкодження

Ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району, є пошкодження

06:32 25.07.2023
Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

22:05 24.07.2023
РФ має отримати жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти за тероризм у країнах, що залежать від української агропродукції

РФ має отримати жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти за тероризм у країнах, що залежать від української агропродукції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський

Зеленський чиновникам: Ви маєте працювати, а не проводити час за кордоном у вигідних відрядженнях

ОСТАННЄ

Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і за добу просунулися вперед

Окупанти за добу завдали одного ракетного і 65 авіаційних ударів

Мінування росіянами Запорізької АЕС наражає на небезпеку цілий регіон

Сили оборони відбивають удари окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони за добу завдали дев’ять авіаударів по противнику, ліквідували вертоліт Ка-52

26 липня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА