Події

08:12 26.07.2023

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

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Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Херсонська область знову була під масованим обстрілом, окупанти випустили по місцевих населених пунктах приблизно 300 снарядів, унаслідок чого двоє людей загинули, троє дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін оперативну інформацію за минулу добу.

"За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 300 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК і БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також по території одного з сільськогосподарських підприємств у Каховському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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