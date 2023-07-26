Мінування росіянами Запорізької АЕС наражає на небезпеку цілий регіон

Дії армії РФ на окупованій території Запорізької атомної електростанції, зокрема мінування АЕС протипіхотними мінами, наражає на небезпеку цілий регіон, заявив заступник прессекретаря Державного департаменту США Ведант Пател.

"Такий насильницький і нестабільний тип діяльності в такій безпосередній близькості від атомної електростанції - у цьому випадку, ЗАЕС - неймовірно небезпечний. Це наражає на небезпеку найближчий регіон", - зазначив він.

У Держдепартаменті вкотре закликали припинити бойові дії поблизу Запорізької АЕС.