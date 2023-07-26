Події

07:22 26.07.2023

Мінування росіянами Запорізької АЕС наражає на небезпеку цілий регіон

1 хв читати
Мінування росіянами Запорізької АЕС наражає на небезпеку цілий регіон

Дії армії РФ на окупованій території Запорізької атомної електростанції, зокрема мінування АЕС протипіхотними мінами, наражає на небезпеку цілий регіон, заявив заступник прессекретаря Державного департаменту США Ведант Пател.

"Такий насильницький і нестабільний тип діяльності в такій безпосередній близькості від атомної електростанції - у цьому випадку, ЗАЕС - неймовірно небезпечний. Це наражає на небезпеку найближчий регіон", - зазначив він.

У Держдепартаменті вкотре закликали припинити бойові дії поблизу Запорізької АЕС.

 

 

 

Теги: #рф #сша #небезпека #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 26.07.2023
Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

04:50 26.07.2023
У Держдепі США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії

У Держдепі США відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку Росії

02:35 26.07.2023
Росія та Іран посилюють військову співпрацю, налагоджують виробництво БпЛА

Росія та Іран посилюють військову співпрацю, налагоджують виробництво БпЛА

20:25 25.07.2023
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

19:28 25.07.2023
Кличко обговорив із послом США підготовку столиці до опалювального сезону

Кличко обговорив із послом США підготовку столиці до опалювального сезону

15:50 25.07.2023
США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

09:25 25.07.2023
Нова допомога США Україні складатиметься з ракет для HIMARS, широкого спектра боєприпасів і безпілотників для спостереження - ЗМІ

Нова допомога США Україні складатиметься з ракет для HIMARS, широкого спектра боєприпасів і безпілотників для спостереження - ЗМІ

07:36 25.07.2023
ССО ліквідували ворожі РЕБ на бахмутському напрямку

ССО ліквідували ворожі РЕБ на бахмутському напрямку

01:06 25.07.2023
МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

00:14 25.07.2023
Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський

Зеленський чиновникам: Ви маєте працювати, а не проводити час за кордоном у вигідних відрядженнях

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

Російські окупанти 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Західні союзники України доопрацьовують програму підготовки українських пілотів на F-16 - ЗМІ

Окупанти обстріляли шість районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і за добу просунулися вперед

Окупанти за добу завдали одного ракетного і 65 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА