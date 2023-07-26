Сили оборони відбивають удари окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони відбивають удари окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - за добу було 26 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 середи, опублікованому у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів неподалік Ветеринарного та Гранового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Західне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах на схід від Ступочок і біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.