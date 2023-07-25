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18:21 25.07.2023

Найбільшу активність у громадсько-політичній діяльності виявляють українські діаспори у США, Польщі та Німеччині - дослідження

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Найбільшу активність у громадсько-політичній діяльності виявляють українські діаспори у США, Польщі та Німеччині - дослідження

Найбільшу активність у громадсько-політичній діяльності за кордоном проявляють українські діаспори у США, Польщі та Німеччині, повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на презентації в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" результатів досліджень щодо міграції, медіаспоживання та громадсько-політичної активності вимушених переселенців.

"За нашими загальними спостереженнями, дуже активна діаспора - і стара і, скажімо так, нова хвиля шукачів тимчасового прихистку - це США, Польща, багато в чому - Німеччина. У Великій Британії дуже часто програми, спрямовані на допомогу українцям, теж мають певний вплив. Наприклад, Велика Британія через програму прихистку диверсифікує українців у всій країні", - зазначила представниця "ОПОРИ".

Згідно з проведеним дослідженням, 43% респондентів вважають, що мають можливість впливати на політичне життя в Україні на відстані, 46% - не бачать такої можливості.

Результати показують, що за останні пів року для підтримки України респонденти частіше донатили на ЗСУ (80%), допомагали рідним і знайомим в Україні (76%), популяризували інформацію про Україну (69%), а також носили українську символіку в повсякденному житті (60%).

Дослідження "Медіаспоживання та громадсько-політична активність українців за кордоном" було проведене за аналітичними напрацюваннями та на замовлення Громадянської мережі "ОПОРА" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 8 квітня - 19 травня 2023 року у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, США, Угорщині та Чехії.

Метою дослідження було виявити рівень залученості та інтересу до політичного та суспільного життя України серед українців за кордоном. Це опитування складалося з трьох частин, до якого входило онлайн-опитування 1000 респондентів щодо суспільно-політичної активності, онлайн-опитування 2000 респондентів щодо медіаспоживання, а також 43 глибинних інтерв'ю.

 

Теги: #опора #діаспора #айвазовська

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