Події

01:01 26.02.2025

Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію

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Нові імігранти використовують вплив США для вирішення суперечок своєї нації, заявив віце-президент США Джей Ді Венс у дописі в соцмережах.

"Під час своєї сенатської кампанії у 2022 році я зустрів американця українського походження на північному сході Огайо. Він був дуже розлючений моїми поглядами на конфлікт і моїм бажанням якнайшвидше його завершити. "Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається". "Сер, - відповів я, - ваша країна - Сполучені Штати Америки, як і моя", - розповів у дописі Венс.

"Я завжди вважав образливим те, що нові іммігранти в нашій країні готові використовувати владу і вплив своєї нової нації для вирішення етнічних суперечок старої", - додав він, наголосивши, що "днією з найважливіших складових асиміляції є сприйняття США як своєї країни".

"Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрів багато американців українського походження, які погоджувалися з моїми поглядами, або, принаймні, ставили правильне запитання: що в інтересах Сполучених Штатів?", - написав Венс.

Джерело: https://truthsocial.com/@JDVance1/posts/114066413426530625

https://x.com/JDVance/status/1894484552120148063

Теги: #критика #діаспора #венс #сша

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