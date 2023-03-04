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16:11 04.03.2023

Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі

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Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю в ефірі Незалежного українського радіо з Чикаго закликав діаспору підтримати визнання Православної Церкви України у світі.

Як повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність", учасник розмови, член управи Українського конгресового комітету Америки Роман Яцківський зазначив, що діаспора в США активно підтримує боротьбу України проти російської агресії.

Він подякував Порошенку "за Томос і за армію". "Повірте, це стало відправною точкою, з якої почалася наша українська усвідомленість", - сказав Яцківський.Зі свого боку Порошенко зазначив: "Дуже багато залежить від діаспори, і я прошу вашої допомоги для того, щоб усі 15 православних церков світу визнали Православну Церкву України".

За його словами, необхідно зробити все, щоб українська церква рухалася шляхом визнання. "Тому що велика кількість жінок, дітей, українців були змушені залишити Україну. Їхня чисельність становить понад 8 мільйонів осіб. І, безумовно, ми повинні створити умови, коли українці матимуть змогу піти і молитися в церкві, маючи свій шлях до Бога - українську церкву. І це визнання буде, звісно, сприяти значно. Йдеться і про Польщу, і про Чехію, і Словаччину, і про Румунію, і про Болгарію, і про велику кількість європейських країн, бо всі вже бачать, що являє собою російська церква", - наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко #діаспора #пцу

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