Події

08:50 25.07.2023

Ворожа атака "шахедами" на Київщині: ППО знищила всі цілі

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Ворожа атака "шахедами" на Київщині: ППО знищила всі цілі

Російські військові здійснили чергову атаку безпілотними літальними апаратами на території Київської області, ППО знищила всі цілі, повідомила пресслужба Київської ОВА.

"Чергова атака росіян на Київську область! Минула ніч виявилася неспокійною. Російські окупанти знову атакували область шахедами. Тривога тривала понад 3,5 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі знищено.

Наразі в області не зафіксовано влучень. Жертв і поранених немає.

"За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київської області відсутні", - додали в ОВА.

Однак в одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежу ліквідовано.

 

 

 

Теги: #атака #київська #шахеди

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