Литва запропонувала Єврокомісії підтримати агроекспорт України через порти країн Балтії

Лист із пропозицією посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, задля підтримки експорту української агропродукції, до керівництва Європейської комісії (ЄК) направили міністри закордонних справ, зв'язку та сільського господарства Литви Габріелюс Ландсбергіс, Маріус Скуодіс та Кястутіс Навіцкас.

"Рішення РФ згорнути чорноморську зернову ініціативу і бомбардування Одеського порту погіршують і без того складну ситуацію з продовольчою безпекою у світі", - цитують міністрів у пресслужбі МЗС Литви.

У документі наголошується, що транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії - Балтійська дорога - може стати перспективною і довгостроковою альтернативою для експорту українського зерна, оскільки порти Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції - 25 млн тонн на рік лише для зерна.

Міністри наголосили на можливості застосування спрощених адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадженні зелених ліній і перенесенні митних процедур до портів країн Балтії, що дасть змогу перевозити в кілька разів більше сільгосппродукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Інфраструктура країн Балтії може стати перспективним і надійним транзитним маршрутом для української продукції", - сказано в листі.

Литовські міністри закликали Європейську Комісію до активної співпраці з усіма державами-членами ЄС для забезпечення транзиту українських товарів, оцінки заходів, запропонованих Литвою, а також для зміцнення альтернативного маршруту Балтійського шляху.