Події

06:32 25.07.2023

Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

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Протягом понеділка російські окупанти здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 101 вибух, обстріл зазнали 17 населених пунктів, повідомляє Сумська ОВА.

Так, по Хотинській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерії (3 вибухи).

Новослобідською громадою ворог здійснив мінометний обстріл (26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із САУ (6 вибухів), ствольної артилерії (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів) та артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки та ЛЕП.

По Середино-Будській громаді ворог застосував ствольну артилерію (6 вибухів), був артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

По Білопільській громаді також ворог застосував ствольну артилерію (3 вибухи, 2 виходи), мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, господарську будівлю.

У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи). 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область #прикордоння

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