Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

Протягом понеділка російські окупанти здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 101 вибух, обстріл зазнали 17 населених пунктів, повідомляє Сумська ОВА.

Так, по Хотинській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерії (3 вибухи).

Новослобідською громадою ворог здійснив мінометний обстріл (26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із САУ (6 вибухів), ствольної артилерії (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів) та артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки та ЛЕП.

По Середино-Будській громаді ворог застосував ствольну артилерію (6 вибухів), був артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

По Білопільській громаді також ворог застосував ствольну артилерію (3 вибухи, 2 виходи), мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, господарську будівлю.

У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).