Події

19:05 24.07.2023

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

1 хв читати
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Іспанія в понеділок, 24 липня, відправила ще чотири танки Leopard 2A4 та іншу техніку для української армії з порту Сантандер до Польщі. Очікується, що всі матеріали будуть доставлені українським Збройним силам на початку серпня, повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

"Відправлений Іспанією вантаж складається з чотирьох танків Leopard 2A4, які будуть додані до шести Leopard 2 тих самих характеристик, уже поставлених українському уряду", - зазначено в повідомленні.

До цієї партії також входять десять бронеавтомобілів ТОА М-113, три з яких - для прикордонної служби, десять військових вантажівок, п'ять з яких буде передано прикордонній службі та п'ять - Збройним силам, одна броньована багатоцільова машина для прикордонної служби, три цивільні машини швидкої допомоги та одна броньована машина БМР для передання до різних військових шпиталів, а також одна броньована цивільна машина швидкої допомоги для прикордонної служби.

Теги: #іспанія #відправлення #leopard

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 24.07.2023
"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

12:56 21.07.2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5

11:58 19.07.2023
Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

18:19 13.07.2023
У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

13:44 08.07.2023
Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

20:50 03.07.2023
Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

18:38 03.07.2023
В Україну найближчими тижнями прибудуть декілька десятків танків Leopard 1 від Німеччини та Данії - міністр оборони Пісторіус

В Україну найближчими тижнями прибудуть декілька десятків танків Leopard 1 від Німеччини та Данії - міністр оборони Пісторіус

16:21 01.07.2023
Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

16:10 01.07.2023
Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

15:51 01.07.2023
Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

ОСТАННЄ

Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Сили оборони продовжують контрнаступ на сході та відбивають атаки окупантів на півдні України, за добу було 23 бойові зіткнення

"Ахматівці" в окупованому Миронівському Донецької області виганяють мешканців із будинків і чинять мародерство

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА