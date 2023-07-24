Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Іспанія в понеділок, 24 липня, відправила ще чотири танки Leopard 2A4 та іншу техніку для української армії з порту Сантандер до Польщі. Очікується, що всі матеріали будуть доставлені українським Збройним силам на початку серпня, повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

"Відправлений Іспанією вантаж складається з чотирьох танків Leopard 2A4, які будуть додані до шести Leopard 2 тих самих характеристик, уже поставлених українському уряду", - зазначено в повідомленні.

До цієї партії також входять десять бронеавтомобілів ТОА М-113, три з яких - для прикордонної служби, десять військових вантажівок, п'ять з яких буде передано прикордонній службі та п'ять - Збройним силам, одна броньована багатоцільова машина для прикордонної служби, три цивільні машини швидкої допомоги та одна броньована машина БМР для передання до різних військових шпиталів, а також одна броньована цивільна машина швидкої допомоги для прикордонної служби.