Київська область незабаром матиме новий герб і прапор

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про те, що незабаром буде змінено офіційну символіку Київської області - герб і прапор.

"Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад і мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі буде широке обговорення в громадах... Упевнений, що вже незабаром Київська область матиме свою, ні на кого не схожу символіку - новий герб і прапор, з якими святкуватимемо перемогу!", - написав Кравченко у фейсбуці в понеділок.

За його словами, в основі герба Київської області буде зображено янгола, схожого на того, який зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Варіантів прапора чотири: герб із зображенням янгола на різних кольорових фонах, серед яких синій, білий і пурпуровий.

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - пояснив причину такої заміни голова обладміністрації.

Для розробки символіки було сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів, її роботу координував заслужений художник і геральдист Олексій Руденко. Всі розробки нового герба і прапора пройшли експертизу Інституту історії Національної академії наук України.

"На реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради. Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке сприймуть насамперед жителі Київщини", - розповів Кравченко.