Події

18:18 24.07.2023

Київська область незабаром матиме новий герб і прапор

2 хв читати
Київська область незабаром матиме новий герб і прапор

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про те, що незабаром буде змінено офіційну символіку Київської області - герб і прапор.

"Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад і мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі буде широке обговорення в громадах... Упевнений, що вже незабаром Київська область матиме свою, ні на кого не схожу символіку - новий герб і прапор, з якими святкуватимемо перемогу!", - написав Кравченко у фейсбуці в понеділок.

За його словами, в основі герба Київської області буде зображено янгола, схожого на того, який зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Варіантів прапора чотири: герб із зображенням янгола на різних кольорових фонах, серед яких синій, білий і пурпуровий.

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - пояснив причину такої заміни голова обладміністрації.

Для розробки символіки було сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів, її роботу координував заслужений художник і геральдист Олексій Руденко. Всі розробки нового герба і прапора пройшли експертизу Інституту історії Національної академії наук України.

"На реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради. Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке сприймуть насамперед жителі Київщини", - розповів Кравченко.

Теги: #символіка #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 19.07.2023
З Київської області відправлено 140 тонн питної води до Нікополя - ОВА

З Київської області відправлено 140 тонн питної води до Нікополя - ОВА

16:31 15.07.2023
В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

18:38 14.07.2023
На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

17:42 13.07.2023
На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

10:57 07.07.2023
Зниклими безвісти вважаються 317 жителів Київщини, 190 перебувають у РФ - поліція

Зниклими безвісти вважаються 317 жителів Київщини, 190 перебувають у РФ - поліція

10:30 07.07.2023
За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

11:11 29.06.2023
Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

11:19 18.06.2023
У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

15:43 17.06.2023
У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

17:56 16.06.2023
Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

ОСТАННЄ

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

СБУ затримала бізнесмена, який намагався дати 1 млн грн хабара співробітнику служби

Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

СБУ встановила особи ще 11 військових РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями Бучі

ТЧХУ передало ємності для води в Херсонську область, яка постраждала від руйнування Каховської ГЕС

У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА