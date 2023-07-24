Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка здійснить попередню оцінку пошкоджень об'єктів культурної спадщини, що постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"В Організації підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Проте Росія досі має членство в ЮНЕСКО", - зазначається в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок.

У міністерстві наголосили, що очікують активних дій для збереження та відновлення української культурної спадщини, а також закликають виключити РФ зі складу країн-учасниць ЮНЕСКО.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну їх частину було збито. Відомо про одного загиблого та 21 постраждалого. Серед постраждалих - четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам'яток архітектури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.