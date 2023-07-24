Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждала мирна мешканка

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням керованих авіабомб населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарські будівлі. Поранення отримала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено 2 приватні будинки. У Куп'янську ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.