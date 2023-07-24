Події

08:42 24.07.2023

У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

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У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 58 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого один місцевий житель дістав поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 325 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК і БПЛА", - написав він у телеграмі у понеділок уранці.

Зокрема, 10 снарядів ворог випустив по Херсону.

Зазначається, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - поінформував Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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