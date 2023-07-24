В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

Російські окупанти вночі атакували Одещину ударними іранськими дронами типу "Shahed", деякі з них збили, але є і влучання, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Ворог атакував дронами - камікадзе південь регіону: кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання. Росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну", - написав Братчук у телеграмі у понеділок уранці.

Він зазначив, що подробиці про наслідки атаки незабаром слід очікувати від ПС ЗСУ та ОВА.

Братчук наголосив, що повітряна тривога в Одеській області тривала 3 години 53 хв.