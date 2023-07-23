Найближчим часом ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним об'єктам, внаслідок нічної атаки російських окупантів, повідомляється в пресрелізі організації, опублікованому в неділю.

"ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об'єктах у центрі Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле доповнила, що "ця обурлива руйнація знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру".

Вона також закликала Росію "вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов'язань з міжнародного права, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року".