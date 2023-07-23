Події

22:50 23.07.2023

ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

1 хв читати
ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

Найближчим часом ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним об'єктам, внаслідок нічної атаки російських окупантів, повідомляється в пресрелізі організації, опублікованому в неділю.

"ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об'єктах у центрі Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле доповнила, що "ця обурлива руйнація знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру".

Вона також закликала Росію "вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов'язань з міжнародного права, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року".

 

Теги: #рф #юнеско #атака #україна #одеса #засудження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 23.07.2023
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

20:57 23.07.2023
Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

18:42 23.07.2023
Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

16:20 23.07.2023
Питання знищення Росією православних культових споруд в Україні буде винесено на наступне засідання Радбезу ООН - МЗС

Питання знищення Росією православних культових споруд в Україні буде винесено на наступне засідання Радбезу ООН - МЗС

15:53 23.07.2023
Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

14:51 23.07.2023
В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА

13:47 23.07.2023
Боррель: Руйнування православного собору в Одесі - це черговий воєнний злочин Кремля

Боррель: Руйнування православного собору в Одесі - це черговий воєнний злочин Кремля

13:36 23.07.2023
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель - мерія

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель - мерія

13:18 23.07.2023
Посли США і Великої Британії про нічну атаку по Одесі: РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру

Посли США і Великої Британії про нічну атаку по Одесі: РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру

11:58 23.07.2023
Волонтери ТЧХУ одразу прийшли на допомогу постраждалим від ракетної атаки в Одесі

Волонтери ТЧХУ одразу прийшли на допомогу постраждалим від ракетної атаки в Одесі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

АНОНС

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель - мерія

Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

ОСТАННЄ

Близько 19 тис. людей евакуйовано з грецького острова Родос через бурхливі лісові пожежі

АНОНС

У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

Сили оборони України за добу знищили, зокрема, командний пункт противника, станцію РЕБ і п'ять артзасобів на вогневих точках

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

Сили оборони за добу знищили 9 із 17 крилатих ракет противника

Генпрокурор: Участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині

Унаслідок ворожого авіаудару по селу на Харківщині постраждала пенсіонерка

Унаслідок ворожого обстрілу згорів Палац культури в Часовому Яру, де розміщувався гуманітарний штаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА