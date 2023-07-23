ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків
Найближчим часом ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним об'єктам, внаслідок нічної атаки російських окупантів, повідомляється в пресрелізі організації, опублікованому в неділю.
"ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об'єктах у центрі Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле доповнила, що "ця обурлива руйнація знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру".
Вона також закликала Росію "вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов'язань з міжнародного права, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року".