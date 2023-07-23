Події

22:35 23.07.2023

Близько 19 тис. людей евакуйовано з грецького острова Родос через бурхливі лісові пожежі

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Близько 19 тис. людей евакуйовано з грецького острова Родос через бурхливі лісові пожежі

У ніч на суботу з грецького острова Родос евакуювали близько 19 тисяч туристів і місцевих жителів у зв'язку з бурхливими лісовими пожежами, повідомляє The New York Times.

"Близько 19 000 людей - місцевих жителів і туристів, багато з яких були британцями - евакуйовані через пожежі на острові в ніч на суботу", - пише видання в неділю, посилаючись на слова представника пожежної служби Греції Янніса Артопіоса.

Як зазначається, пожежі на острові тривають уже шостий день поспіль.

За інформацією видання, грецька влада заявила про відсутність осіб із серйозними травмами за весь цей час. Проте, повідомляється про дев'ятьох людей, які були ненадовго госпіталізовані, у більшості з них виявлено проблеми з диханням.

Британська авіакомпанія Jet2 заявила про відміну рейсів на Родос до наступної неділі, туроператор TUI також скасував рейси на острів на наступні кілька днів, додавши, що "компанія робить усе можливе для підтримки клієнтів на острові".

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що створить довідкову службу у міжнародному аеропорту Родосу, щоб полегшити виліт туристів, які могли втратити паспорти під час евакуації.

Як пише NYT, за словами Артопіоса, ситуація з пожежами, які вирували на трьох напрямках Родосу, посилилася в результаті сильного вітру. Він додав, що "літаки скидали воду на полум'я, а пожежники працювали всю ніч, щоб захистити житлові райони".

Артопіос наголосив, що це була наймасштабніша евакуація, проведена в Греції.

Як повідомлялося раніше, на острові Родос у четвер оголосили режим НС, у низці гірських районів проводять евакуацію місцевих жителів.

Теги: #греція #пожежі

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