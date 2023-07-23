У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

Унаслідок російського обстрілу Одрадокам'янки Херсонської області поранено жінку, її доправили в лікарню, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, постраждалу доправили до лікарні. "У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу".