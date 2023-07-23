Події

20:35 23.07.2023

У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

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У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

Унаслідок російського обстрілу Одрадокам'янки Херсонської області поранено жінку, її доправили в лікарню, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, постраждалу доправили до лікарні. "У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу".

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #херсонська_область

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