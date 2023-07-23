Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

На основних напрямках протистояння - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - за минулу добу відбулося 27 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

Як зазначається, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. "Завдав авіаційного удару в районі Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди, Юнаківка Сумської області", - інформує Генштаб.

Як зазначається в повідомленні, на куп'янському напрямку "наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області".

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянського лісу в Донецькій області. "На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області".

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Невельського. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар'їнки", - повідомляє Генштаб. На цьому напрямку ворог обстріляв понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Благодатного Донецької області. "Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів... На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Приютного Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Як інформує Генштаб, "сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".