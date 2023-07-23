Події

12:49 23.07.2023

Унаслідок ворожого обстрілу згорів Палац культури в Часовому Яру, де розміщувався гуманітарний штаб

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У неділю вранці російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами м. Часів Яр Донецької області, внаслідок обстрілу згоріла будівля Палацу культури, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти. Будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Жертв унаслідок обстрілу немає. Голова ОВА зазначив, що Палац культури використовували як міський гуманітарний штаб і місце надання медичної допомоги.

 

Теги: #обстріл #часів_яр

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