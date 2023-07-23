У лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих, серед них 17-річний хлопець у важкому стані - голова ОВА

Станом на 11:00 неділі в лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих унаслідок нічної атаки, серед них 17-річний хлопець у важкому стані, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"До лікарень міста було госпіталізовано 17 постраждалих, з них – троє дітей (12-ти та двоє 17-ти років). Станом на 11:00 у міських лікарнях перебувають троє постраждалих, серед яких 17-річний хлопець. Його стан стабільно важкий. Він знаходиться у реанімації", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня ворог атакував Одещину п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", частину їх збито. Відомо про одного загиблого і 22 постраждалих.