Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 23 липня.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

А також закликав одеситів у разі повторної повітряної тривоги - швидко прямувати в укриття.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про серію потужних вибухів в Одесі, а також про влучання в житлові будинки і Преображенський кафедральний собор.

Полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров повідомляв, що російські окупанти в ніч на 23 липня знову атакували південь України, працювало ППО.

"Чергова ворожа атака по півдню України. Ворог застосовує різні види зброї. Йде бойова робота", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски ракет "Калібр" і "Онікс" у напрямку Одеської та Миколаївської областей, а також про повторний пуск ракет Х-22 у напрямку Одеської області.