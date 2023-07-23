Події

02:39 23.07.2023

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

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Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 23 липня.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
А також закликав одеситів у разі повторної повітряної тривоги - швидко прямувати в укриття.
Раніше місцеві пабліки повідомляли про серію потужних вибухів в Одесі, а також про влучання в житлові будинки і Преображенський кафедральний собор.
Полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров повідомляв, що російські окупанти в ніч на 23 липня знову атакували південь України, працювало ППО.
"Чергова ворожа атака по півдню України. Ворог застосовує різні види зброї. Йде бойова робота", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски ракет "Калібр" і "Онікс" у напрямку Одеської та Миколаївської областей, а також про повторний пуск ракет Х-22 у напрямку Одеської області.

Теги: #одеса #пошкодження #вибухи #удари

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