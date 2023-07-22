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21:22 22.07.2023

Німецька компанія Rheinmetall запустила нову лінію виробництва, щоб вирішити проблему нестачі снарядів для ЗС України

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Німецька компанія Rheinmetall запустила нову лінію виробництва, щоб вирішити проблему нестачі снарядів для ЗС України

Німецька компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму підприємстві в Нижній Саксонії для виробництва 35-міліметрових боєприпасів до самохідних зеніток Gepard, якими користується українська армія, повідомляє Bild.

За інформацією видання, перші снаряди вже найближчим часом надійдуть у передові частини. Загалом Rheinmetall планує поставити 300 тис. снарядів, 40 тис. із них буде поставлено цього року.

Зазначається, що в німецьких збройних силах системи Gepard вже були виведені з експлуатації, а запаси боєприпасів були на нулі, оскільки виготовлялися вони у 80-х роках. Водночас українська армія активно застосовує їх, зокрема для боротьби з дронами-камікадзе, що призводить до високої витрати боєприпасів.

Як зазначає видання, виробник зіткнувся з неможливістю налагодити випуск оригінальних боєприпасів для зеніток Gepard у зв'язку з відсутністю технологічних документів. Замість цього інженери компанії модифікували наявні 35-мм боєприпаси для бортової зброї бойової машини піхоти під Gepard.

Rheinmetall також повним ходом веде роботи з ремонту списаної техніки, такої як танки Leopard і БМП Marder. Наразі в Україну щомісяця поставляється близько 10 машин Marder.

 

 

 

Теги: #снаряди #rheinmetall_ag

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